Nintendo Switch 2 con Mario, Zelda e Splatoon: il rumor cita anche PS5 Pro

Nel corso delle ultime settimane si è assistito a un'impennata delle indiscrezioni relative a una imminente presentazione di Nintendo Switch 2, chiacchieratissima erede dell'attuale console ibrida.

Mentre da Nintendo non arriva alcuna conferma in merito, i rumor iniziano a trovare diffusione anche in Giappone, tramite le parole dell'insider Tamakichi. Noto anche come "Retail Uncle", quest'ultimo è poco noto al grande pubblico, ma gode di un attento seguito sui forum videoludici. Una circostanza che spiega la grande attenzione riscossa su Reddit e Resetera dai suoi ultimi Tweet.

Disponibili in calce, i due cinguettii lasciano intendere che Nintendo Switch 2 e PlayStation 5 Pro potrebbero condividere la medesima finestra di lancio, con quest'ultima apparentemente più vicina di quanto si potrebbe immaginare. In aggiunta, Tamakichi si dice certo del fatto che la "prossima console Nintendo" si presenterà al lancio sul mercato con una line-up di primo piano, comprensiva di The Legend of Zelda, Splatoon e Super Mario. Su questo fronte, l'insider non specifica se i riferimenti siano a nuovi capitoli o eventuali edizioni definitive o riproposizioni di capitoli recenti delle tre saghe.



Accanto alle indiscrezioni sui piani di Nintendo, si moltiplicano in rete anche i riferimenti al lancio di PlayStation 5 Pro entro la fine del 2023. Al momento, lo ricordiamo, non vi è alcuna conferma ufficiale in merito al prossimo arrivo di nuovi hardware dai due colossi giapponesi: non resta che attendere per saperne di più!