Nintendo Switch 2 sarà una next gen killer? Il riassunto degli ultimi rumor e leak

Le ultime indiscrezioni su Nintendo Switch 2, come gli avvistamenti dei nuovi chip TEGRA e i brevetti sull'evoluzione dei Joy-Con, sembrano rafforzare i lineamenti di un progetto che ambisce a segnare un significativo balzo in avanti nella potenza computazionale delle piattaforme videoludiche della casa di Kyoto.

Se così fosse, e con la next gen mai davvero decollata, Switch 2 potrebbe davvero stravolgere il mercato e segnare l'ennesimo trionfo della Grande N nell'industria del gaming? Prendiamo allora spunto dalle più recenti voci di corridoio riguardanti la prossima iterazione di console nintendiane per ipotizzare gli scenari futuri più probabili.

Le specifiche hardware suggerite dalle ultime anticipazioni sui chip TEGRA e sul SoC di Switch 2 lasciano presagire l'arrivo di una piattaforma davvero performante, con supporto a tecnologie avanzate come i sistemi di upscaling e upsampling di NVIDIA DLSS, la retrocompatibilità avanzata dei videogiochi Switch in 4K e la possibilità di eseguire i giochi di ultima generazione sviluppati con i motori grafici più avanzati, come Unreal Engine 5. Nella strategia di Nintendo non sembrerebbe mancare nemmeno la chiusura di una controversia che ha accompagnato l'intero ciclo di vita dell'attuale famiglia di sistemi Switch: ci riferiamo ai brevetti per risolvere il Joy-Con Drifting con Switch 2 che l'azienda nipponica ha depositato di recente.

A rafforzare le indiscrezioni sulla potenza computazionale della nuova piattaforma ammiraglia della casa di Super Mario troviamo anche i resoconti sulla presentazione a porte chiuse di Nintendo Switch 2 alla Gamescom 2023, con tanto di versione dimostrativa in 4K di Zelda Tears of the Kingdom e dell'ormai celebre tech demo di Matrix Awakens su Unreal Engine 5, in entrambi i casi con supporto al DLSS.

Come di consueto, a voi l'ultima parola: ritenete che Switch 2 sia destinata a stravolgere il mercato current gen di PlayStation 5 e Xbox Series X|S oppure credete che Nintendo non sarà in grado di bissare il successo dell'attuale famiglia di console ibride? Fatecelo sapere con un commento, non prima però di ammirare il nostro ultimo video speciale che trovate in cima alla notizia.