Nintendo Switch 2 e Nintendo Account: le prime conferme da Kyoto

Lo sviluppo di Nintendo Switch 2 resta top secret in quel di Kyoto, con la Grande N che non sembra ancora intenzionata ad alzare il sipario sulla sua prossima console.

Del resto, l'attuale Nintendo Switch ha ancora molteplici frecce al proprio arco, tra l'imminente debutto di Pikmin 4, il già annunciato Super Mario Bros Wonder e l'ancora latitante Metroid Prime 4. Nonostante il fitto calendario di uscite estivo e autunnale, tuttavia, qualcosa inizia a smuoversi nel Sol Levante.

Nel corso di un recente incontro con gli investitori, in particolare, il presidente Shuntaro Furukawa ha discusso apertamente della transizione che condurrà il pubblico da Nintendo Switch alla futura Nintendo Switch 2. Queste le parole condivise dal dirigente durante la sessione di Q&A: "Per quanto riguarda il passaggio da Nintendo Switch al prossimo hardware di nuova generazione, vogliamo fare tutto ciò che è possibile per garantire una transizione semplice al nostro pubblico, continuando a utilizzare il Nintendo Account".



Sembra dunque confermato che non verranno apportate modifiche all'attuale sistema di gestione dei profili dei giocatori Nintendo, che potranno conservare il medesimo account anche sull'erede della console ibrida. Il dettaglio si va così ad aggiungere alle poche informazioni disponibili al momento su Nintendo Switch 2, in attesa di un reveal ufficiale dell'hardware.