Nintendo Switch 2: non se ne parla prima del 2024 inoltrato, ma lo sviluppo 'procede bene'

Nell'ambito dell'ultimo report finanziario il presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa, ha spiegato che Nintendo Switch 2 non arriverà prima di aprile 2024, in quanto la Grande N non intende distribuire hardware nuovi o aggiornati nel corso dell'attuale anno fiscale. Ma un nuovo sistema sembra comunque in lavorazione.

Stando infatti a quanto rivelato da Nikkei Asia, Nintendo Switch 2 (o qualunque sarà il nome del prossimo hardware) non solo è attualmente in produzione, ma che lo sviluppo "sembra stia procedendo bene", così rivelano fonti interpellate dalla testata giornalistica e vicine a Nintendo. Le stesse fonti tuttavia ribadiscono anche quanto già dichiarato dal presidente Furukawa, ossia che "il lancio del prodotto non avverrà prima della prossima primavera, nella migliore delle ipotesi".

Insomma, il successore di Nintendo Switch sembra ancora piuttosto lontano, non arriverà nel corso di quest'anno fiscale e non è affatto probabile che arriverà già la prossima primavera. Tuttavia, con l'attuale console che sta andando incontro ad un fisiologico calo nelle vendite a sei anni dal debutto sul mercato, e con Nintendo stessa che sta già rivedendo le stime di vendita da qui al marzo del 2024, è probabile che la casa di Kyoto possa iniziare a pensare con sempre più serietà al dopo Switch, gettando le basi per l'arrivo del suo successore già nel prossimo futuro.

La console ibrida potrebbe comunque avere ancora qualche grossa cartuccia da sparare: Metroid Prime 4 è stato confermato in uscita su Nintendo Switch, sebbene la sua finestra di lancio continui ad essere una totale incognita.