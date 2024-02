Nintendo Switch 2: nuove conferme sulla retrocompatibilità di giochi fisici e digitali

Necrolipe (alias Felipe Lima, fondatore del sito brasiliano Universo Nintendo) conferma quanto dichiarato da Nate The Hate nei giorni scorsi: a quanto pare la nuova console Nintendo sarà retrocompatibile con i giochi Switch in formato fisico e digitale.

A quanto pare infatti i kit di sviluppo di Nintendo Switch 2 permetterebbero di accedere all'intera libreria di giochi Switch permettendo ai developer di testare eventuali soluzioni e migliorie tecniche per riprodurre i propri "vecchi" giochi sul nuovo hardware.

Felipe poi rivela che la retrocompabilità non dovrebbe limitarsi ai soli giochi digitali ma anche a quelli in formato fisico, suggerendo dunque che Nintendo Switch 2 continuerà ad usare gli stessi supporti dell'attuale console.

O almeno, questo è quanto emerge dai dev-kit, Nintendo potrebbe mantenere questa opzione, così come rimuoverla completamente nelle console destinate alla vendita, al momento i piani della casa di Kyoto a riguardo non sono noti e per quanto le fonti siano affidabili, restiamo nel campo dei rumor.

L'agenzia di stampa Reuters riporta che Nintendo Switch 2 sarà equipaggiato con hardware NVIDIA e uscirà entro la fine del 2024. Secondo altri rumor, la presentazione di Switch 2 sarebbe imminente e attesa per il mese di marzo mentre il Direct di febbraio sarà dedicato ai giochi terze parti in uscita su Switch nella prima metà dell'anno.