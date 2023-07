Nintendo Switch 2, nuove informazioni sul lancio nel 2024: l'arrivo è imminente?

Che Nintendo sia alle prese con la creazione di una nuova console è il segreto di Pulcinella della Grande N, ma le ultime informazioni provenienti dal processo Microsoft vs FTC hanno alimentato l'ipotesi di Nintendo Switch 2 in sviluppo e in arrivo nel prossimo futuro. Ma quando? Dai documenti correlati alla vicenda, il lancio sarebbe vicino.

I dettagli sopraggiunti dalle aule del tribunale americano che ha ospitato il caso giuridico e mediatico tra l'ente regolatore del mercato americano e la casa di Redmond vanno, più o meno direttamente, a confermare il report dalla Cina di Nintendo Switch 2 prevista al lancio nel Q1 2024. Tali indiscrezioni sono in parte passate in sordina, complice l'altissima mole di voci di corridoio che si susseguono ormai da anni. Eppure, anche Microsoft ritiene che Switch 2 sia in dirittura d'arrivo.

In un documento in cui il colosso tecnologico ha spiegato le ragioni per cui ha smesso di tenere traccia delle vendite di Nintendo rispetto a quelle del competitor PlayStation, la divisione gaming dell'azienda ha spiegato che "Switch è stato rilasciato tre anni prima e si prevede che Nintendo rilascerà il suo successore già a partire dal prossimo anno" mentre, dall'altra parte, PlayStation 5 e Xbox Series X/S si trovano per forza di cose in uno stadio del ciclo di vita differente dalla console ibrida della Grande N. Nintendo stessa ha dichiarato di star entrando, sul fronte tecnologico per la ventura macchina da gioco, in un territorio inesplorato, seppure la casa di Kyoto sia estremamente fiduciosa e pronta a rilasciare grandi progetti anche a poco tempo dal quasi imminente settimo anno della console.