Nintendo Switch 2, parla Doug Bowser: 'Faciliteremo la transizione alla nuova generazione'

Doug Bowser ha scambiato quattro chiacchiere con la redazione di Inverse: pur senza entrare nel merito dei rumor più recenti sull'hardware di Nintendo Switch 2, il massimo esponente di Nintendo of America ha condiviso delle importanti riflessioni sulla 'transizione facilitata' alla nuova console.

L'ormai celebre dirigente Nintendo che ha preso il posto di Reggie Fils-Aime alla presidenza della divisione nordamericana della casa di Kyoto nel 2019 parte proprio dai rumor e dai presunti leak di Switch 2 per spiegare come "beh, nella posizione in cui mi trovo è inutile sottolineare che non posso e non voglio commentare ciò che si legge in giro. Ma posso dirvi che se c'è una cosa che abbiamo fatto con Switch, e che continueremo a fare, è facilitare la transizione partendo dal lavoro svolto nella creazione e gestione degli Account Nintendo".

"Il nostro obiettivo è ridurre al minimo il calo che normalmente si osserva nella transizione da una generazione all'altra", prosegue Bowser prima di aggiungere che "non possono parlare delle caratteristiche di una nuova piattaforma Nintendo, ma possono assicurarvi che l'Account Nintendo sarà una base solida sulla quale gestiremo questa transizione".

Le considerazioni di Bowser si sommano alle dichiarazioni rese nei mesi scorsi dal presidente di Nintendo Shuntaro Furukawa sul mantenimento di Nintendo Account per Switch 2.