Nintendo Switch 2, parla Furukawa: gli ultimi rumor 'sono inaccurati'

Dopo aver declinato ogni commento sull'uscita di Switch 2 nel 2024, il presidente di Nintendo Shuntaro Furukawa ha colto l'opportunità offertagli dall'ultima riunione con gli azionisti della casa di Kyoto per fornire delle precisazioni sui rumor legati all'hardware e alle prestazioni della nuova console ibrida.

Nel corso della riunione con gli analisti e gli azionisti del colosso videoludico giapponese, il massimo esponente di Nintendo ha ribadito l'interesse della casa di Kyoto nel supportare attivamente l'attuale generazione di piattaforme Switch ancora a lungo, forte delle oltre 185 milioni di console vendute e di un interesse incrollabile da parte dei consumatori e degli appassionati di videogiochi.

Fatte queste dovute precisazioni sugli ottimi risultati finanziari di Switch, il presidente di Nintendo ha poi risposto alle domande degli azionisti intervenuti alla riunione: interpellato sulla veridicità delle anticipazioni sulle potenzialità hardware di Switch 2 e sulla possibile presenza della console nextgen nel dietro le quinte della Gamescom 2023, Furukawa ha ritenuto opportuno riferire che "non è vero, quei rumor sono inaccurati", per poi ricordare ai presenti che i dirigenti Nintendo non sono soliti commentare speculazioni giornalistiche, voci di corridoio o indiscrezioni di sedicenti leaker.