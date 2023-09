Nintendo Switch 2 potente quanto PS4 e Xbox One: nuove conferme da Activision

Non bastassero le anticipazioni su The Elder Scrolls 6 tra finestra di lancio piattaforme, dalla nuova infornata di documenti desecretati dalla causa tra l'FTC e Microsoft spunta una email di Activision che fornisce delle precisazioni sulle specifiche e sulla potenza di Nintendo Switch 2.

Le nuove anticipazioni sulla prossima iterazione di console nintendiane emergono dalla documentazione della causa tra FTC e Microsoft nel passaggio in cui il responsabile della strategia della piattaforma e delle relazioni con i partner di Activision, Chris Schnakenberg, ragguaglia i dirigenti del publisher statunitense sugli incontri avuti nel dicembre del 2022 con Nintendo, durante i quali si è discusso proprio delle specifiche hardware delle funzionalità di Switch 2.

Nonostante i numerosi passaggi e gli omissis sui 'dati sensibili' citati nello scambio di email tra Schnakenberg e i colleghi di Activision, si può leggere il passaggio in un cui il dirigente della casa di produzione a stelle e strisce spiega che "dato il più stretto allineamento di 'Switch NG' (o Switch Next Generation, ndr) alle prestazioni delle piattaforme dell'ottava generazione e i nostri videogiochi sviluppati su PlayStation 4 e Xbox One, è ragionevole supporre che potremo realizzare qualcosa di interessante anche per Switch NG. Sarebbe perciò utile assicurarci un accesso anticipato ai prototipi e ai devkit di sviluppo per valutare in modo tempestivo le reali potenzialità di Switch NG".

Le nuove indiscrezioni emerse dal documento desecretato vanno nella medesima direzione indicata dalle anticipazioni di Kotick sulla potenza di Nintendo Switch analoga a PS4 e Xbox One: nelle dichiarazioni rese dall'amministratore delegato di Activision Blizzard deponendo davanti ai giudici chiamati a dirimere la causa tra FTC e Microsoft, Kotick ritenne opportuno sottolineare che Switch 2 avrebbe vantato una potenza computazionale rapportabile, appunto, a quella di PS4 e Xbox One.