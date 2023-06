Nintendo Switch 2: potenza, retrocompatibilità e tutti gli ultimi rumor

Come rumoreggiato, Nintendo Switch 2 non uscirà prima del 2024 inoltrato, la casa di Kyoto presenterà la console solo a ridosso del lancio e non con "anni di anticipo" e dunque dovremo attendere ancora per l'annuncio ufficiale. Ma in questi ultimi giorni il Presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa, si è sbilanciato su alcuni aspetti e caratteristiche del successore di Switch.

Iniziamo parlando del supporto agli Account Nintendo su Switch 2, la compagnia intende mantenere la compatibilità con gli account esistenti e con l'infrastruttura attuale, e del resto è difficile pensare che non possa esserci una continuità con Switch.



Per quanto riguarda invece la retrocompatibilità tra Switch e Switch 2, il Presidente di Nintendo ha risposto in maniera vaga, semplicemente dichiarando che "Nintendo è da sempre attenta a sviluppare soluzioni hardware e software in continuità tra loro." A nostro avviso è probabile che la compatibilità con i software Switch possa essere presente per i giochi in formato digitale ma non è certo per quelli in formato fisico, oltretutto non sappiamo ancora se Switch 2 supporterà le cartucce o utilizzerà altri media per l'archiviazione dei giochi.



Furukawa mette poi l'accento sugli scalper e i bagarini: al lancio ci saranno console disponibili per tutti, la compagnia ha infatti intenzione di produrre un gran numero di Switch 2 per soddisfare pienamente la domanda, limitando al limite il bagarinaggio.



Infine, una delle ultime notizie proviene da Bobby Kotick di Activision: il CEO afferma che Nintendo Switch 2 sarà potente come PS4 e Xbox One, almeno secondo le informazioni in suo possesso dopo gli ultimi incontri avvenuti con la compagnia giapponese.



Al momento queste sono le ultime indiscrezioni su Nintendo Switch 2, ma ribadiamo come niente di quanto riportato sia ufficiale, dunque restiamo in attesa di annunci e conferme.