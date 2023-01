Nintendo Switch 2 si prepara alla produzione? Spuntano nuovi rumor

Si torna ancora una volta a parlare della fantomatica Nintendo Switch 2, ovvero la console sulla quale graverà l'eredità della console ibrida del colosso nipponico. Questa volta le informazioni sono state diffuse da un noto giornalista giapponese legato a Famitsu.

Il rumor, che al momento non può essere confermato, dovrebbe riguardare proprio il prossimo numero della rivista orientale. Stando alle ultime informazioni trapelate sul web, il reporter Zenji Nishikawa avrebbe svelato che Nintendo sta facendo le prime mosse per dare il via alla produzione del suo hardware di nuova generazione. Il giornalista, che si occupa prevalentemente di tecnologia, avrebbe saputo da una sua fonte che un personaggio di spicco della produzione di semiconduttori in America si è recato da poco in Giappone. Sempre secondo il giornalista, questo 'super VIP' ha visitato il territorio giapponese pochissime volte e la sua azienda fornisce da sempre Nintendo per la produzione delle sue console.

Se tutto ciò dovesse essere vero, significherebbe che qualcosa si sta muovendo e che potrebbe non mancare molto all'annuncio della macchina da gioco che rimpiazzerà Switch, probabilmente fra la fine del 2023 e i primi mesi del 2024.

In attesa di conferme, vi ricordiamo che secondo Christopher Dring di GamesIndustry.biz, nel futuro di Nintendo potrebbe non esserci Switch 2.