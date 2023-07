Nintendo Switch 2 è prevista al lancio nel Q1 2024, second un report dalla Cina

Nel mentre i precedenti leak parlavano del devkit di Nintendo Switch 2 già in mano ad una software house spagnola, emerge un nuovo report dalla Cina secondo cui la prossima console della casa di Kyoto arriverà nel primo trimestre del prossimo anno.

Stando a quanto riporta il portale finanziario cinese MoneyDJ, la grande N punta al Q1 del 2024 per lanciare Switch 2, e sembra che si sia rivolta a Hongzhun Industry per la produzione delle componenti hardware della console.

"Sebbene lo slancio complessivo delle console di gioco quest'anno sia mediocre, nella seconda metà del 2023, con l'avvento della tradizionale alta stagione, l'acquisto di console da gaming dovrebbe aumentare rispetto alla prima metà, e Nintendo prevede di lanciare Switch nel primo trimestre del prossimo anno". Sebbene si parli semplicemente di "Switch" sembra evidente il riferimento alla prossima console della compagnia di Shuntaro Furukawa. "Sulla base di questa stima, l'attività di assemblaggio di console di gioco di Hongzhun può espandersi. Si spera che inizieremo a vedere uno slancio del ritiro delle merci a dicembre di quest'anno.

Hongzhun è una delle poche fabbriche di componenti del settore che ha una capacità di produzione su larga scala di chassis e moduli di dissipazione del calore. I moduli di dissipazione del calore sono utilizzati in una varietà di applicazioni, inclusi dispositivi palmari, notebook, server, console da gioco, ecc".

C'è da sottolineare che Nintendo non ha ancora confermato nulla di ufficiale riguardo alla sua prossima generazione di console, e che nei suoi report finanziari non è previsto un nuovo hardware entro la fine di marzo 2024. Per questo motivo vi consigliamo di prendere con le pinze quanto riportato. Intanto noi ci siamo divertiti a ipotizzare il nome del successore di Switch.