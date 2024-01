Nintendo Switch 2: dal prezzo alle specifiche hardware, le ipotesi di un analista

Tra i tanti addetti al settore interpellati dai giornalisti di GIbiz per ipotizzare le tendenze nel mondo dei videogiochi nel 2024 troviamo anche Serkan Toto: il noto analista di Kantan Games ha condiviso delle interessanti riflessioni sul prezzo, sulle potenzialità hardware e sulla 'distanza tecnologica' di Switch 2 rispetto all'attuale modello.

Ai microfoni di GamesIndustry.biz, Toto si è detto certo del fatto che sia "finalmente arrivato il momento per un successore di Nintendo Switch, anche se posso dire che un modello 'Pro' dell'attuale Switch era previsto e alcuni sviluppatori stavano già lavorando con il dev kit".

L'analista di Kantan Games ritiene inoltre che la console nextgen della casa di Kyoto rimarrà nel solco tracciato dall'attuale famiglia di console Switch, sia dal punto di vista delle funzionalità ibride che sotto il profilo strettamente tecnologico: "Anche la prossima Switch, probabilmente, sarà un'iterazione piuttosto che un'evoluzione. Nintendo potrebbe aggiungere qualche funzionalità extra alla console, ma sarà simile all'attuale Switch. E poiché esistono i Pokemon, e i Pokemon sono da sempre associati al mobile gaming, non c'è alcun motivo al mondo per Nintendo di rinunciare alle funzionalità ibride e alla 'portabilità' con Switch 2".

Sempre a detta di Serkan Toto, il colosso tecnologico giapponese potrebbe adottare una politica aggressiva per il lancio di Nintendo Switch 2 e proporla ad un prezzo non superiore ai 400 dollari, anche se per l'analista "c'è un'alta probabilità che i giochi finiranno col costare di più, rientrando nel range di prezzo dei 70 dollari". Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che su queste pagine trovate il resoconto degli ultimi leak di Switch 2 tra cartucce su Dock, cloud gaming e data del reveal.