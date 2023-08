Nintendo Switch 2, primi rumor sul prezzo: potrebbe essere più alto del previsto

Proprio nel weekend abbiamo provato ad ipotizzare il possibile prezzo di Nintendo Switch 2 basandoci sulle informazioni note ad oggi e, a sorpresa, sono emersi nelle ultime ore i primissimi rumor in merito al costo della console di prossima generazione della Grande N.

L'autore di queste voci di corridoio è Zippo, un insider del mondo Nintendo considerato abbastanza affidabile seppur non infallibile. Secondo il personaggio in questione, la prossima macchina da gioco dell'azienda di Kyoto avrà un costo superiore a quello del suo predecessore al lancio, che vi ricordiamo arrivò sugli scaffali nel marzo 2017 al prezzo consigliato di 329,99 euro (299,99 dollari negli Stati Uniti).

Ecco di seguito le parole di Zippo:

"Il prezzo che hanno in mente è di 399,99 dollari. Questa è la cifra che funziona in relazione alla potenza del loro nuovo sistema e che gli permetterà di trarre profitti dalle vendite. Si tratta anche del prezzo che Nintendo crede possa funzionare per il pubblico e che vorrebbero mantenere nel tempo. Niente di più, niente di meno."

Se le dichiarazioni dell'insider dovessero trovare conferma in un eventuale annuncio di Nintendo, potremmo assistere all'arrivo della nuova console nei negozi italiani alla cifra di 429,99 euro nel corso del prossimo anno.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che un nuovo Mario 3D potrebbe arrivare al lancio di Nintendo Switch 2.