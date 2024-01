Nintendo Switch 2 sarà il prodotto videoludico di maggior successo del 2024, per Bloomberg

Nintendo Switch 2 non è ancora stata annunciato ufficialmente, eppure Jason Schreier, noto insider e giornalista videoludico presso Bloomberg, non esita a credere che la prossima console della casa di Kyoto sarà il prodotto videoludico di maggior successo del 2024.

Secondo Schreier, "il prodotto gaming più importante dell'anno sarà il nuovo hardware di Nintendo, il cui lancio è previsto per questo autunno. Molti fan ed esperti si aspettano che il colosso giapponese dei videogiochi cavalchi il successo della sua precedente console, Switch, lanciando una nuova macchina simile - forse chiamata Switch 2 o Super Nintendo Switch - con le stesse funzioni principali ma un coraggio più grande".

Stando ai pronostici del giornalista, Switch 2 sarà sì una diretta prosecuzione del suo predecessore, ma non mancherà di offrire all'utenza nuove possibilità in ambito gaming. "Penso Switch 2 sarà una console portatile come il suo predecessore. Ma penso anche che presenterà qualche strana stranezza, che sia spiacevole (addebito di costi per la retrocompatibilità con i giochi Switch) o semplicemente strana (integrazione della realtà aumentata). La mia previsione a lungo termine: una console più complessa con uno schermo rimovibile per i giochi portatili".

Secondo un analista, i giochi per Nintendo Switch 2 costeranno 70 dollari, segnando un aumento dei prezzi dei software sulle piattaforme della grande N.