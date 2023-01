Nintendo Switch 2: produzione al via nel 2023? Le ipotesi di un giornalista giapponese

Stando a quanto sostenuto da Zenji Nishikawa, collaboratore di Famitsu nonché uno dei più affermati 'giornalisti tecnologici' giapponesi, Nintendo si starebbe preparando ad avviare la produzione di Nintendo Switch 2.

A detta del giornalista nipponico, infatti, le mosse dietro le quinte compiute in questi mesi dalla casa di Kyoto sembrerebbero presagire la produzione su vasta scala di una nuova console della famiglia Switch. Nishikawa spiega infatti che Nintendo sta portando avanti diverse attività in Occidente, alcune delle quali riguardano l'acquisizione di hardware non meglio specificato da un'azienda americana di semiconduttori.

Pur precisando di non avere a disposizione ulteriori elementi per supportare le sue tesi e, quindi, di non voler fare 'previsioni irresponsabili' sulla prossima console Nintendo, il giornalista giapponese ritiene che la casa di Kyoto possa essere in grado di avviare la produzione di Switch 2 entro la fine del 2023 o, al più tardi, nei primi mesi del prossimo anno.

Nel suo reportage, ad ogni modo, Nishikawa sostiene che un "super VIP" della misteriosa azienda americana citata dalle sue fonti abbia fatto più volte visita agli stabilimenti produttivi di Nintendo nel corso di queste settimane, e che "i prodotti della sua azienda sono stati utilizzati per produrre altre console Nintendo in passato".

Le dichiarazioni di Nishikawa, secondo alcuni, suggerirebbero quindi una nuova collaborazione tra Nintendo e NVIDIA per produrre Switch 2: già nei mesi scorsi, d'altronde, sono rimbalzati in rete numerosi leak riguardanti lo sviluppo di una nuova console Switch con chip NVIDIA Tegra. Ad ogni modo, come di consueto invitiamo chi ci segue a prendere con le pinze ogni genere di anticipazione, voce di corridoio o sedicente leak proveniente da fonti non ufficiali.