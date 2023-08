Nintendo Switch 2 e PS5 Slim alla Gamescom? Il punto sugli ultimi rumor

Sono tanti i giochi confermati per la Gamescom 2023, ma a poche ore dall'apertura della fiera non mancano rumor e speculazioni su possibili annunci hardware: vedremo davvero Nintendo Switch 2 e PS5 Slim alla fiera tedesca? Facciamo chiarezza.

Nintendo Switch 2 alla Gamescom 2023

Effettivamente da settimane circola un rumor che vorrebbe Nintendo Switch 2 mostrata alla Gamescom in programma dal 22 al 27 agosto, questo però non vuol dire che la casa di Kyoto abbia previsto una presentazione pubblica della console. Sono in molti a pensare che Nintendo possa mostrare la nuova console a porte chiuse a membri selezionati della stampa o influencer, iniziando a tastare il terreno prima di ufficializzare e mostrare al pubblico il successore di Nintendo Switch. Anche se c'è da dire che negli ultimi giorni i rumor su Switch 2 si sono sgonfiati notevolmente.

Si tratta solamente di voci di corridoio e non ci sono conferme ufficiali: una cosa è certa, Nintendo torna alla Gamescom dopo anni di assenza... un ritorno solo per promuovere Super Mario Bros Wonder e Super Mario RPG o qualcosa di grosso bolle in pentola? Lo scopriremo nei prossimi giorni.

PlayStation 5 Slim annunciata alla Gamescom?

Sony non partecipa alla Gamescom e dunque non aspettatevi di vedere PS5 Slim sul palco della Gamescom Opening Night Live del 22 agosto. Tuttavia, nulla vieta un possibile annuncio sulle pagine del PlayStation Blog, una mossa che distoglierebbe notevolmente l'attenzione dagli annunci della fiera tedesca.

PS5 Slim esce a settembre secondo alcuni rumor e nei giorni scorsi abbiamo visto video leak di PlayStation 5 Slim e una foto rubata della nuova PS5 senza lettore dischi. Annuncio imminente in vista? Lo scopriremo, anche in questo caso, entro la fine del mese.