Nintendo Switch 2: forse ci siamo quasi? Cosa sappiamo sulla nuova console

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom sembra rappresentare il canto del cigno di Nintendo Switch: sebbene altri giochi siano in arrivo (pensiamo ad esempio a Pikmin 4, ma non solo), la piattaforma della casa di Kyoto si avvia verso la fine del suo ciclo vitale dopo sei anni di successi.

Nintendo Switch ha venduto 125 milioni di console dal 2017 e per quest'anno fiscale la casa di Kyoto prevede vendite al ribasso, anche a causa del punto di saturazione raggiunto dal mercato. Una nuova console Nintendo esiste ma non uscirà prima del 2024, il Presidente di Nintendo of Japan ha ribadito in una recente riunione con gli azionisti che nessuna console è in programma per quest'anno fiscale, dunque non bisogna attendersi lanci hardware prima di aprile 2024.

Nintendo Switch 2 verrà annunciata a ridosso del lancio e non "con due anni di anticipo" fa sapere Nintendo, anche se c'è chi spera in una presentazione alla fine del 2023, magari al Nintendo Live di Seattle in programma a settembre.

Inoltre abbiamo scoperto che Sharp ha in programma di iniziare la produzione di schermi LCD per una console non ancora annunciata e secondo molti questa potrebbe essere proprio la prossima console della casa di Kyoto, considerando gli ottimi rapporti tra le due aziende.

Il 2024 sarà dunque l'anno della presentazione e del debutto di Nintendo Switch 2? Le probabilità sembrano molto alte, nei prossimi mesi avremo sicuramente un quadro più chiaro della situazione.