Nintendo Switch 2: Ray-Tracing, DLSS e Unreal Engine 5, Digital Foundry commenta i rumor

L'ultimo lungo video della serie Digital Foundry Weekly include anche qualche riflessione sugli ultimi rumor di Nintendo Switch 2, la nuova console della casa di Kyoto apparentemente mostrata alla Gamescom a porte chiuse ad un ristretto numero di sviluppatori e membri della stampa internazionale.

Digital Foundry inizia dicendo che Eurogamer.net e VGC hanno solo confermato quello che tutti gli addetti ai lavori già sapevano: Nintendo ha effettivamente mostrato delle tech demo di Switch 2 alla fiera tedesca, in un evento a porte chiuse accessibile solo a poche persone selezionate.

Nintendo Switch 2 dovrebbe essere equipaggiata con il SoC T239 di NVIDIA, tuttavia sembra che al momento le specifiche definitive debbano ancora essere finalizzate. La demo di The Legend of Zelda Breath of the Wild gira a 4K e 60fps con DLSS, mentre la demo di The Matrix Awakens è effettivamente basata su Unreal Engine 5 e supporta il Ray-Tracing, oltre al DLSS 3.5, tuttavia secondo Digital Foundry è difficile aspettarsi che il SoC T239 possa supportare questa tecnologia (o almeno, la versione 3.5 della stessa)

Per quanto riguarda invece Unreal Engine 5, secondo Digital Foundry non è così strano che il motore giri sulla piattaforma Nintendo. Sono passati due anni dal lancio della demo di Matrix Il Risveglio per PS5 e Xbox Series X e nel frattempo Epic ha lavorato per rendere il motore più leggero e scalabile con l'obiettivo di renderlo fruibile su una vasta quantità di piattaforme.

Nintendo Switch 2 verrà annunciata a marzo 2024 secondo alcuni rumor e uscirà entro la fine del prossimo anno. Sarà vero? Ne sapremo di più nei prossimi mesi.