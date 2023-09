Nintendo Switch 2 tra Ray Tracing e Zelda: ancora rumor su 4K, 60 fps e reveal

Dopo l'emergere nel settore di testimonianze relative a una presentazione a porte chiuse di Nintendo Switch 2 alla Gamescom 2023, sono sempre più numerose le indiscrezioni sul nuovo hardware del colosso di Kyoto.

In particolare, un ulteriore insider si aggiunge ora al coro, con Nate The Hate - generalmente ben informato sull'attualità videoludica - che offre il proprio punto di vista sul tema. Con il video che trovate in apertura, il leaker ha condiviso alcuni retroscena sul presunto reveal riservato di Nintendo Switch 2.

Stando a quanto riportato dall'insider, in particolare, la console sarebbe stata mostrata in azione con The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Sull'hardware, l'avventura di Link si sarebbe presentata come completamente priva di tempi di caricamento, oltre che con frame rate a 60 fps, risoluzione in 4K e supporto a DLSS di NVIDIA. Ma non solo: Nate The Hate descrive anche la resa di The Matrix Awakens su Nintendo Switch 2. La tech demo in Unreal Engine 5 si sarebbe presentata sulla console con un Ray Tracing ancora più impressionante rispetto a quanto proposto su PS5 e Xbox Series X, forse grazie a successivi miglioramenti della tecnologia Lumen.



Infine, l'insider afferma di aver ricevuto da più fonti conferme in merito al reveal di Nintendo Switch 2, che al momento sarebbe in programma per il marzo 2024. Evidentemente al momento è impossibile verificare l'attendibilità di tali indiscrezioni, che tuttavia nelle ultime settimane si sono fatti sempre più numerose.