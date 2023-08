Nintendo Switch 2 deve essere retrocompatibile per il CEO di Take-Two

Interpellato dagli azionisti durante l'ultima riunione per illustrare i risultati finanziari di Take-Two Interactive, il CEO della compagnia ha parlato tra le altre cose anche di Nintendo Switch 2: a suo avviso la nuova console deve assolutamente essere retrocompatibile, se non ci sono limite tecnici che lo impediscono.

Questo perché ogni hardware house "deve onorare il patto con i consumatori" e fornire ai clienti tutti gli strumenti per una "esperienza d'uso di alta qualità." L'assenza di retrocompatibilità può effettivamente favorire la vendita di vecchi giochi ma a lungo termine si tratta di uno svantaggio per l'immagine del produttore e della console stessa.

Dichiarazione interessante, anche se lo stesso Zelnick ha dichiarato poche ore prima che la retrocompatibilità è utile ed è un vantaggio ma non è indispensabile, rispondendo alle polemiche legate al prezzo troppo alto del porting di Red Dead Redemption per PS4 e Switch.

Due dichiarazioni che finiscono quasi per scontrarsi tra loro, con ogni probabilità nelle prossime ore arriveranno chiarimenti in merito da parte della compagnia. Al momento, Nintendo non ha confermato la retrocompatibilità di Switch 2 e anzi, secondo alcuni insider la compatibilità con giochi e accessori Switch non è del tutto scontata, con "alcuni publisher" che si sarebbero detti preoccupati del fatto di non poter rivendere vecchi giochi in versione aggiornata.