Nintendo Switch 2 sarà retrocompatibile? Furukawa risponde in maniera vaga

Durante l'ultima riunione con gli azionisti, il Presidente di Nintendo Shuntaro Furukawa ha risposto a varie domande sul successore di Nintendo Switch, tra cui un quesito sul supporto ai giochi attualmente disponibili e agli accessori per Switch. Dunque Nintendo Switch 2 sarà retrocompatibile?

Sappiamo che l'obiettivo è quello di garantire un passaggio indolore da Switch a Switch 2 utilizzando gli Account Nintendo, anche se alla domanda precisa, il CEO della casa di Kyoto risponde in maniera piuttosto vaga. Ricordiamo come i software per 3DS e Wii U non potevano (e non possono) essere utilizzati su Switch, da qui il dubbio riguardo l'eventuale compatibilità con i giochi dell'attuale console:

"Stiamo ancora considerando vari aspetti legati all'hardware e al software e al momento non commentiamo rumor e speculazioni. Per quanto riguarda il software, su Switch ci sono varie opzioni di vendita come i giochi fisici in store e i download digitali di giochi su cartuccia, oltre a giochi disponibili solamente in formato digitale. Rispetto al passato, la quota dei clienti che comprano giochi su Nintendo eShop è aumentata notevolmente. Siamo sempre alla ricerca di soluzioni per integrare hardware e software, condivideremo maggiori informazioni in futuro."

Nintendo ha dichiarato inoltre di voler bloccare i bagarini sul nascere e per questo produrrà un gran numero di Switch 2 pronte da distribuire al lancio. Nintendo Switch 2 uscirà non prima della fine del 2024 ma ad oggi non ci sono altre informazioni concrete a riguardo e la stessa Nintendo non ha condiviso alcun dettaglio su hardware, design e specifiche.