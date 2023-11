Nintendo Switch 2 con retrocompatibilità? Un'infografica lo lascia sperare

Nintendo ha aggiornato la propria infografica relativa agli Account Nintendo per fare riferimento al trasferimento di acquisti di software e dei dati di salvataggio tra piattaforme di generazioni diverse, il che secondo alcuni sottintenderebbe una potenziale opzione di retrocompatibilità digitale sulla Nintendo Switch 2.

L'infografica che è stata aggiornata si riferisce alle relazioni di lungo termine supportate con l'account Nintendo. Prima si leggeva il rinnovato impegno dell'azienda giapponese a usare l'Account Nintendo per costruire relazioni a lungo termine con coloro che entrano in contatto con i suoi giochi attraverso varie iniziative sulle IP, mentre adesso si legge:

"Prima dell'introduzione dell'Account Nintendo, non era facile conservare le informazioni degli utenti su generazioni di piattaforme, ivi inclusi dettagli come i loro acquisti di software e le loro registrazioni dei gameplay."

Allo stesso modo, nella precedente infografica veniva specificato che l'Account Nintendo completava l'esperienza di gioco in svariati modi, per esempio consolidando la cronologia degli acquisti di software, degli amici, dei dati di salvataggio, dei dati dell'esperienza e di altre importanti risorse. Nella nuova infografica, invece, si legge:

"L'introduzione dell'Account Nintendo ha reso possibile legare la cronologia di un utente al suo account personale. Questo getterà le basi su come Nintendo potrà mantenere una relazione duratura con i propri consumatori."

Al momento l'ipotesi più diffusa tra la community è che la grande N si stia preparando a rendere fruibile in retrocompatibilità la propria libreria di Switch anche sulla successiva console in lavorazione, per chi le possiede entrambe, ma non ci sono ancora dichiarazioni ufficiali al riguardo. Per adesso, su Nintendo Switch 2 Furukawa ha declinato ogni commento.