Nintendo Switch 2, reveal a marzo? GameStop si starebbe preparando ai preordini

L'erede di Switch potrebbe essere dietro l'angolo, quantomeno stando a sentire il rumor che ha appena trovato diffusione in rete. Secondo un insider, il reveal della console sarebbe talmente vicino che anche GameStop avrebbe cominciato ad attivarsi per darle il benvenuto.

La nuova indiscrezione è arrivata per bocca dello youtuber Nintendo Prime, il quale afferma di essere in contatto con un rispettabile - ma non meglio identificato - insider di GameStop. A detta di questa fonte anonima, i vertici dell'azienda avrebbero inviato una nota ai propri punti vendita invitandoli a prepararsi alla registrazione dei preordini della nuova console di Nintendo. Ciò detto, l'insider si aspetta il reveal di Switch 2 entro la fine di marzo 2024.

Se così fosse, l'erede di Switch potrebbe dunque arrivare sul mercato entro la fine dell'anno in corso, come molteplici rumor suggeriscono da parecchi mesi a questa parte. Non c'è alcuna certezza al momento, intendiamoci, ma ci sono testate come Bloomberg talmente sicure del suo arrivo d'aver già eletto Switch 2 (o Super Nintendo Switch) il prodotto videoludico di maggior successo del 2024.

Le voci sono talmente insistenti e la comunità così in fibrillazione che le azioni di Nintendo hanno già cominciato a volare. Sentite anche voi quest'elettricità nell'aria che solo l'avvento di una nuova generazione di console sa generare?