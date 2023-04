Nintendo Switch 2: il riassunto degli ultimi rumor sulla nuova console giapponese

Negli ultimi giorni si parla tanto di Nintendo Switch 2, nome provvisorio (e sicuramente non ufficiale) della prossima console della casa di Kyoto. Quando uscirà il successore di Switch? Quali giochi ci saranno? E le specifiche tecniche? Proviamo a fare chiarezza su questi e altri aspetti della console.

Secondo diversi rumor, Nintendo starebbe già trattando con i fornitori in Asia con l'obiettivo di iniziare la produzione della sua nuova console nel 2023, così da farsi trovare pronti per il lancio apparentemente previsto nel corso del prossimo anno. Addirittura, secondo alcuni insider la nuova console Nintendo verrà annunciata entro la fine del 2023 e chissà che il Nintendo Live di Seattle in programma a settembre non possa essere l'occasione giusta per mostrare un primo teaser del successore di Switch.

Alcuni sviluppatori sarebbero già in possesso del dev kit di Nintendo Switch 2 e avrebbero iniziato a lavorare sui giochi di lancio, non sono stati fatti nomi a riguardo ma è facile ipotizzare che i kit di sviluppo siano in possesso di tutti gli studi interni di Nintendo e dei principali partner di seconde e terze parti, sia in Giappone che in America ed Europa.

Per quanto riguarda la data di uscita si parla come detto di un generico 2024 mentre non ci sono indicazioni di alcun tipo sul prezzo. Anche il design è avvolto nel mistero mentre per le specifiche tecniche di Nintendo Switch 2 vi rimandiamo al nostro approfondimento dove abbiamo ipotizzato le possibili caratteristiche della console.

Per quanto riguarda la compatibilità con giochi e accessori esistenti, possiamo sperare che Nintendo voglia continuare nel segno della continuità, ma non ci sono informazioni precise, è quasi certo invece che Nintendo Switch Online resterà attivo anche su Switch 2.

E per quanto riguarda i giochi? Quella della retrocompatibilità totale è una strada auspicabile ma non certa, sopratutto visti i trascorsi di Nintendo in merito. Recentemente ci siamo divertiti a pensare una lineup di lancio di Nintendo Switch 2, in mancanza di giochi già annunciati, aspettiamo anche le vostre ipotesi sui giochi che accompagneranno il lancio della nuova console.