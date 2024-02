Nintendo Switch 2 rinviata al 2025? 'Già avvisati diversi publisher', per Bloomberg

I dubbi sull'uscita a fine 2024 di Nintendo Switch 2 sollevati dalle anticipazioni di un portale videoludico brasiliano vengono confermati (seppure in via del tutto ufficiosa) dagli 'informatori anonimi' di Bloomberg.

La redazione videoludica del noto portale finanziario (che comprende tra gli altri anche il giornalista Jason Schreier) riferisce infatti che diversi publisher internazionali sarebbero stati già avvisati da Nintendo del 'rinvio interno' ai primi mesi del 2025 della finestra di commercializzazione della prossima, attesissima generazione di console Switch.

Stando alle informazioni raccolte dai giornalisti Takashi Mochizuki e Yuki Furukawa di Bloomberg News, quindi, la casa di Kyoto avrebbe già riferito alle case di sviluppo e ai publisher impegnati nello sviluppo dei giochi di lancio di Switch 2 di "aspettarsi l'uscita della console nei primi mesi del 2025 e non, come previsto in origine, alla fine del 2024".

A questo punto non ci resta che attendere l'annuncio ufficiale di Switch 2 da parte di Nintendo, con tutti i dettagli sulle tempistiche di commercializzazione, sulle specifiche hardware, sulla lineup di lancio e sulle funzionalità della console nextgen della casa di Super Mario. A proposito di funzionalità, qui trovate le ultime indiscrezioni su Switch 2 e il supporto alla retrocompatibilità suggerito dai dev-kit.