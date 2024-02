Nintendo Switch 2 rinviato al 2025: altre fonti lo sostengono con forza

Aumentano le fonti che parlano di un rinvio della prossima console Nintendo al 2025: al coro di voci dei giorni scorsi si unisce ora quella di Bernstein Research, agenzia di analisi che afferma di aver ricevuto una soffiata sull'uscita nei primi mesi del prossimo anno.

Takashi Mochizuki del Wall Stree Journal ha condiviso la notizia ribadendo come le fonti in questo caso siano assolutamente sicure di un ritardo della console. Nintendo sta lavorando ad un nuovo hardware ma i piani sono cambiati e la casa giapponese non lancerà un nuovo device alla fine di quest'anno, optando per una finestra di lancio simile a quella di Switch, ovvero il primo trimestre del nuovo anno.

VGC fa sapere che uno dei motivi alla base di questo rinvio ci sarebbe la volontà di avere più tempo per mettere insieme una solida lineup di lancio per Nintendo Switch 2, ad oggi sembra che numerosi studi giapponesi, europei e americani abbia il dev kit della nuova console ma ufficialmente non sono stati annunciati giochi per la prossima piattaforma Nintendo.

Secondo Tom Henderson, Hi-Fi Rush è in sviluppo per Nintendo Switch 2, il gioco di Tango Gameworks uscirà a marzo su PS5 mentre non c'è traccia di una versione per Switch... si passa direttamente al suo successore? Ne sapremo di più probabilmente entro la fine dell'anno.