Nintendo Switch 2 risolverà il Joy-Con Drifting? Un brevetto fa sperare

L'incredibile successo di vendite di Nintendo Switch sta lì ad attestare la formula vincente della console della casa di Kyoto, ma non tutto è oro quel che luccica. In questi anni molti utilizzatori dell'ibrida hanno dovuto avere a che fare con il fastidiosissimo problema del Joy-Con Drift.

Per chi non lo sapesse, il Joy-Con Drifting è un difetto di funzionamento dei controller di Nintendo Switch, a causa del quale l'input delle levette analogiche continua ad essere registrato anche se si trovano in posizione neutra. Ciò si traduce in un movimento continuato del personaggio e/o della telecamera, a tutto svantaggio del gameplay.

La comunità si è interrogata a lungo sulla causa del problema, che secondo uno studio sarebbe imputabile ad un difetto di design dei Joy-Con, e spesso ha anche tentato di risolverla con metodi più o meno spartani, visto che Nintendo c'ha messo un bel po' di tempo prima di adoperarsi per affrontarlo in maniera efficiente e offrire riparazioni gratis.

Fatto sta che il problema è reale e Nintendo ha sicuramente dovuto tenerne conto durante la progettazione dei controller della futura Switch 2. A giudicare da un brevetto pubblicato negli USA il 7 settembre, potrebbe anche averlo definitivamente risolto! Il documento in questione parla infatti di un controller ad Effetto Hall, basato cioè su un campo magnetico. A differenza dei classici Joystick che utilizzato un normale potenziometro con dei contatti elettrici fisici, un dispositivo con Effetto Hall fa affidamento su un campo magnetico il quale, per forza di cose, non può deteriorarsi nel tempo. Il brevetto descrive un joystick che invia un segnale in base alla forza dell'attrazione magnetica registrata dal sensore più vicino.

Un sistema del genere potrebbe effettivamente farci dimenticare del Joy-Con Drifting, ma prima di cantar vittoria dobbiamo necessariamente attendere l'annuncio di Nintendo Switch 2 e la conferma da parte della Grande N della sua effettiva implementazione nei nuovi controller. Annuncio che potrebbe non essere poi molto lontano, dato che alcuni sono pronti a giurare d'aver visto Nintendo Switch 2 alla recente Gamescom 2023, per riparata dalla luce dei riflettori...