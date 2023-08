Nintendo Switch 2: i rumor sono attendibili secondo VGC, ma la retrocompatibilità?

Negli ultimi giorni si è fatto un gran parlare di Nintendo Switch 2, con Jeff Grubb che sembra suggerire che la nuova console ibrida della grande N verrà annunciata ufficialmente a breve. Le voci di corridoio si intensificano ulteriormente con l'intervento della redazione di Video Games Chronicles.

Nel corso dell'ultima puntata del suo podcast tenuta su YouTube, Video Games Chronicles ha definito accurati gli ultimi rumor su Nintendo Switch 2 diffusi dall'insider Nate the Hate. Nella fattispecie si parlava di una console dotata di uno schermo LCD da 8 pollici e 512GB di spazio di archiviazione, con la produzione in programma agli inizi del 2024 con lancio nella seconda metà dell'anno.

E per quanto riguarda la retrocompatibilità? In questo caso il punto di domanda rimane, in quanto la redazione britannica ha dichiarato di essere entrata in contatto con due diversi sviluppatori che hanno offerto testimonianze in contrasto fra loro. Secondo una fonte la console sarà retrocompatibile con i giochi pubblicati sino ad oggi su Switch, mentre l'altra ha riferito l'esatto contrario. Naturalmente i dubbi al riguardo potranno essere sciolti soltanto dall'annuncio ufficiale di Nintendo, che speriamo possa arrivare presto.

Dopo diversi anni di assenza, la casa di Kyoto ha deciso quest'anno di tornare a presenziare alla Gamescom di Colonia: che sia la fiera tedesca il palcoscenico giusto per un reveal di Nintendo Switch 2?