Nintendo Switch 2, ancora rumor: DLSS 3 e capacità hardware 'nel range' di Xbox Series S?

Se le precedenti indiscrezioni accostavano Switch 2 a PlayStation 4 e Xbox One, il nuovo rumor proveniente dal canale YouTube di RedGamingTech suggerisce che la prossima console ibrida della casa di Kyoto offrirà prestazioni non troppo distanti da quelle di Xbox Series S.

Stando alle fonti con cui il content creator è entrato in contatto, Nintendo Switch 2 costituirà un significativo balzo in avanti per l'hardware Nintendo, con prestazioni "di circa il 15% nel range di Xbox Series S" e con supporto al miracoloso DLSS 3 di Nvidia. Di seguito le caratteristiche principali che la console potrebbe presentare, stando a RedGamingTech:

Chipset custom con Ampere e Lovelace;

CPU 8x A78 Core;

RAM LPDDR5 12 GB e 128 bit-width;

Quando inserita nella dock con DLSS abilitato offre prestazioni di circa il 15% entro la portata di Xbox Series S in termini di fluidità e fedeltà visiva;

Il Ray Tracing hardware è disponibile ma influisce in maniera tangibile sulle prestazioni, quindi saranno necessarie ottimizzazione e abilitazione del DLSS (se disponibile) per framerate accettabili e stabili;

è disponibile ma influisce in maniera tangibile sulle prestazioni, quindi saranno necessarie ottimizzazione e abilitazione del DLSS (se disponibile) per framerate accettabili e stabili; Memoria eMMc interna da 256-512 GB. Non è chiaro se ci saranno due SKU o se sono in corso sperimentazioni con la memoria di archiviazione;

Prestazioni in modalità handheld vicine a quelle di un "portatile ASUS Roc di fascia alta".

Lo YouTuber afferma di non aver sentito parlare di Final Fantasy 7 Remake o Rebirth in fase di sviluppo per Switch 2, a differenza di quanto affermato nei rumor precedenti. Tuttavia, se queste saranno le caratterisitche hardware della console, l'ipotesi di un porting non sarebbe da scartare. Naturalmente vi invitiamo a prendere quanto riportato con estrema cautela, nell'attesa che sia Nintendo ad annunciare la sua prossima console.