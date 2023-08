Nintendo Switch 2, ai rumor non c'è mai fine: un nuovo Mario 3D al lancio della console?

Gli ultimi giorni sono stati caratterizzati da una fitta presenza di rumor su Nintendo Switch 2 ritenuti attendibili secondo VGC. Al momento non si conosce l'esattezza delle indiscrezioni emerse, ma tra le info diffuse dall'insider Nate the Hate e la conferma del noto portale videoludico Video Games Chronicle, SWitch 2 potrebbe avvicinarsi.

Ci sono molti interrogativi a cui ancora non è stata data una risposta in via ufficiale da Nintendo: Nintendo Switch 2 avrà uno schermo LCD da 8 pollici e 512GB di memoria? Secondo gli ultimi rumor sì, la prossima console della Grande N rinuncerà alla qualità del comparto visivo della modalità portatile dell'hardware al fine di garantire un'esperienza di gioco più accessibile, complice l'espansione dello storage interno. Eppure, tra i rumor degli ultimi giorni ve n'è uno che spicca su tutti: un nuovo Mario 3D sarebbe in arrivo su Switch 2.

La conferma di alcune fonti suggerirebbe il lancio dell'erede di Nintendo Switch per la fine del 2024, e tra la line-up di lancio vi sarebbe il successore di Super Mario Odyssey. Che si tratti di un Super Mario Odyssey 2, sulla falsa riga di quanto realizzato dalla stessa Nintendo con Mario Galaxy e Galaxy 2? Oppure sarà un titolo a sé stante con dinamiche inedite? Non è certo ed i rumor non si sbilanciano a tal proposito, anche se la notizia è di per sé foriera di buone notizie - qualora esse dovessero rivelarsi veritiere -. Il mondo della Grande N è pronto ad accogliere Switch 2? I fan non attendono altro, impazienti di conoscere maggiori dettagli sull'avvenire della casa di Kyoto.