Nintendo Switch 2, ancora rumor dal web: uscita per settembre 2024 e costo di 499 dollari

Lo sappiamo: i rumor attorno a Nintendo Switch 2 e al futuro di Nintendo sul fronte hardware non hanno fine. Alle indiscrezioni sul possibile lancio di Nintendo Switch 2 in due modelli come Xbox Series X/S, la gola profonda del Web SoldierDelta ha rilasciato ulteriori dettagli di grande interesse per la community della Grande N.

Più nel dettaglio, nel corso delle ultime ore, le pagine del server Discord dell'insider The Snitch sono state invase da alcune indiscrezioni: Nintendo Switch 2 potrebbe uscire nel settembre 2024. Chiaramente non vi sono ancora conferme ufficiali circa la finestra temporale della console, ancora ben lontana dai radar del settore videoludico. Ciò nonostante, tutte le notizie vertono in direzione di un lancio che si collocherebbe tra la fine dell'anno fiscale in corso e settembre dello stesso anno.

Ma c'è di più: SoldierDelta cala l'asso affermando che Nintendo Switch 2 verrà rilasciato il 24 settembre 2024 e potrà essere acquistato a 499 dollari americani. Al già emerso dettaglio della presunta finestra di lancio si aggiunge quello del prezzo, il quale porterebbe la console ad essere in competizione con la current-gen di Sony e Microsoft sul fronte del costo di listino. Pur trattandosi di una fonte dimostratasi attendibile nel tempo, rimangono aperti gli interrogativi circa la validità delle indiscrezioni in questione, le quali dovranno necessariamente essere oggetto di conferme o smentite da Nintendo.

Dopo i rumor e leak sui giochi di Nintendo Switch 2 da Far Cry 7 a Monster Hunter Paradise, si torna a parlare della prossima console Nintendo. Che la Grande N abbia in serbo maggiori novità entro la fine dell'anno? Molti addetti al settore pensano di sì, ma se i rumor di SoldierDelta si rivelassero veritieri la data del reveal della console potrebbe slittare ulteriormente.