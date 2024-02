Nintendo Switch 2 tra schermo LCD e controller fissi, Digital Foundry a ruota libera

Digital Foundry ha diffuso un nuovo video per commentare le presunte specifiche tecniche di Nintendo Switch 2, commentando sopratutto le voci sul display LCD da 8 pollici. che dovrebbe equipaggiare la prossima console della casa di Kyoto.

Riguardo lo schermo LCD da 8 pollici di Nintendo Switch 2, ci sono dubbi riguardo la possibilità che possa offrire una buona esperienza d'uso complessiva. Ovviamente il fatto che lo schermo sia più grande rispetto a quello di Switch, Switch Lite e Switch OLED è positivo sebbene la matrice LCD potrebbe offrire una qualità non più al passo con i tempi.

E' probabile che questa scelta sia stata presa unicamente per ragioni economiche, così da contenere il prezzo della console, con l'idea di lanciare una versione con schermo OLED più avanti nel corso del ciclo vitale.

Secondo Digital Foundry, la nuova console Nintendo potrebbe non avere più i Joy-Con staccabili dal momento che questa opzione è sempre stata poco sfruttata e non è da escludere che i controlli possano dunque diventare fissi. I Joy-Con staccabili hanno reso Switch più fragile e delicata, secondo gli esperti di DF, finendo anche per sbilanciare il peso della console.

Richard Leadbetter in particolare ipotizza la presenza di un controller dedicato per giocare con la console nel dock, anche se questo potrebbe far aumentare i costi della console al pubblico.

E voi cosa ne pensate: Nintendo rinuncerà ai Joy-Con per offrire nuovi controlli, oppure no? Nintendo sembra avere in programma qualcosa di unico per la prossima generazione... sarà una nuova rivoluzione?