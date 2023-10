Nintendo Switch 2: niente schermo OLED e due modelli al lancio, è una buona idea?

Secondo alcuni rumor emersi nei giorni scorsi, Nintendo starebbe pianificando di distribuire due diversi modelli di Switch 2 al lancio, uno dei quali completamente digitale e privo di qualsiasi lettore di cartucce. E' una buona idea?

Vogliamo discuterne perché una simile strategia potrebbe rivelarsi rischiosa, sia a livello produttivo (due linee di assemblaggio diverse, con conseguente aumento dei costi) sia a livello di marketing.

Stando a quanto riportato da alcune fonti, il modello standard avrebbe il lettore di cartucce e verrà venduto al prezzo di 449 dollari mentre il modello "Only Digital" non leggerebbe alcun tipo di supporto fisico a vantaggio però di un prezzo più contenuto pari a circa 400 dollari.

Una strategia messa in atto da Sony con PlayStation 5 ma che non ha dato i suoi frutti dal momento che sempre secondo i rumor, la stessa casa giapponese sarebbe da tempo al lavoro per cambiare regime di produzione mantenendo un solo modello di PS5 con lettore ottico esterno da acquistare a parte in caso di necessità.

I rumor poi continuano svelando l'assenza dello schermo OLED da entrambi i modelli, inoltre non si parla di due console diverse per potenza o caratteristiche, l'unica differenza riguarda la presenza o l'assenza del lettore di cartucce. Avrebbe forse avuto più senso un modello solo portatile da affiancare ad una versione ibrida con la dock? Anche in questo caso però l'esperimento Switch Lite è riuscito solo a metà, con vendite mai realmente decollate, neanche in Giappone.

E voi cosa ne pensate: due modelli di console disponibili al lancio non rischiano di creare confusione nel consumatore? E' una buona strategia oppure no?