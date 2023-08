Nintendo Switch 2 ha uno schermo OLED o LCD? Gli ultimi leak

In questi giorni si fa un gran parlare di Nintendo Switch 2, in arrivo nel 2024 secondo un report di VGC confermato poi da Eurogamer. Oltre alla finestra di lancio però emerge anche una indiscrezione legata allo schermo della nuova console Nintendo.

Nintendo Switch 2 sarà una console ibrida e dunque avrà uno schermo integrato per giocare in mobilità, le dimensioni dello schermo non sono note ma secondo i primi rumor, la casa di Kyoto avrebbe optato per un display LCD al posto di uno schermo OLED con l'obiettivo di contenere i costi e riuscire così ad avere un prezzo competitivo sul mercato.

A quanto sembra (ma è tutto da confermare) la prossima console Nintendo non adotterà da subito un display OLED come l'ultimo modello di Switch, bensì rappresenterà una sorta di "passo indietro" con uno schermo a cristalli liquidi di qualità inferiore rispetto ad un pannello OLED.

Ribadiamo come le informazioni in questione non siano assolutamente ufficiali e non è da escludere che Nintendo possa nel frattempo aver cambiato idea e valutato altre soluzioni. Nintendo Switch 2 arriverà alla fine del 2024 dunque ci sarà tempo per scoprire le specifiche tecniche ufficiali dello schermo, della batteria e altri dettagli come la potenza della CPU e la quantità di memoria.