Nintendo Switch 2: SEGA e Square Enix hanno i dev kit, Final Fantasy 7 Remake al lancio?

Il leaker e insider I'm A Hero Too rivela interessanti dettagli su Nintendo Switch 2: a quanto pare sia Square Enix che SEGA avrebbero già i dev kit della nuova console e starebbero portando avanti esperimenti legati allo sviluppo di titoli nuovi e porting di giochi esistenti.

Per quanto riguarda SEGA, la fonte afferma che "la compagnia ha i dev-kit di Nintendo Switch 2 già da qualche tempo", inoltre sembra che "possa essere retrocompatibile con alcuni giochi testati" ma non è chiaro se questa opzione sia limitata al dev-kit o se verrà mantenuta nella versione finale dal momento che secondo un rumor Nintendo Switch 2 Digital Edition non sarà compatibile con i giochi Switch.

Si parla anche di "una nuova cartuccia e una nuova funzione legata alla fotocamera", anche se entrambi questi aspetti non vengono in alcun modo approfonditi dalla fonte e quindi è difficile fare ipotesi in merito. Non viene specificato se SEGA abbia giochi per Switch 2 in sviluppo o se per il momento gli studi della compagnia si stiano limitando a sperimentare con il dev kit.

In casa Square Enix invece si starebbe lavorando ad un porting di Final Fantasy VII Remake per Nintendo Switch 2, i lavori di conversione non avrebbero richiesto molto tempo e il gioco girerebbe in maniera molto simile alla versione per PlayStation 5 (sempre sul dev kit e non sul modello finale della console). Final Fantasy 7 Remake potrebbe essere uno dei giochi di lancio di Nintendo Switch 2 ma questa è solamente una ipotesi del leaker e non ci sono certezze.