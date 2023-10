Nintendo Switch 2, i segreti dell'hardware: DLSS 3.5 e Frame Generation, gli ultimi rumor

Sullo sfondo del dibattito sollevato in rete dal nuovo brevetto di Nintendo che suggerisce l'imminente annuncio di Switch 2, l'insider Nate the Hate condivide nuove indiscrezioni sull'hardware della prossima console ibrida della casa di Kyoto, con tanto di indicazioni sulle potenzialità grafiche e sui limiti.

Nel corso del suo ultimo podcast, il creatore di contenuti spiega di aver appreso dalle sue 'gole profonde' diversi dettagli inediti sulle capacità hardware di Nintendo Switch 2. Senza entrare nel merito della potenza computazionale e delle capacità 'raster', l'insider si dice certo del fatto che la nuova piattaforma ibrida della Grande N sarà in grado di eseguire i videogiochi con il pieno supporto di NVIDIA DLSS 3.5.

L'integrazione su Switch ddell'ormai celebre sistema di upsampling 'intelligente' di NVIDIA, a detta di Nate the Hate, consentirà agli sviluppatori di sfruttare appieno le tecnologie di Ray Reconstruction basate sull'IA, un sistema che migliora sensibilmente la qualità degli effetti di illuminazione (come pure i riflessi e le ombre dinamiche) in Ray Tracing.

Sempre in base a quanto sostenuto dagli informatori anonimi dell'insider, il Ray Reconstruction del DLSS 3.5 consentirà a Switch 2 di superare la qualità degli effetti di Ray Tracing ottenibili attualmente su PlayStation 5 e Xbox Series X, pur con tutte le distinzioni del caso (specie per quanto concerne la risoluzione).

Sulla scorta delle informazioni ottenute dalle sue fonti, Nate the Hate ritiene che Nintendo Switch 2 non sarà in grado di supportare la tecnologia Frame Generation, presumibilmente in funzione delle limitazioni hardware della nuova console o dell'elevata risoluzione nativa richiesta da NVIDIA per garantire al sistema di operare nelle condizioni ottimali.

Prima di lasciarvi ai commenti per scoprire che cosa ne pensate di questa nuova infornata di indiscrezioni, vi ricordiamo che su queste pagine potete leggere il nostro speciale su hardware e grafica di Nintendo Switch 2 tra aspettative, sogni e speranze.