Nintendo Switch 2: SoC basato su NVIDIA e ARM con processo produttivo Samsung a 8nm?

Continuano ad emergere nuovi possibili dettagli sul SoC di Nintendo Switch 2, apparentemente ci troviamo di fronte ad un System on Chip piuttosto interessante: ecco gli ultimi leak giunti in queste ore.

Secondo quanto riferito dal leaker hardware Kopite7kimi, il SoC della nuova console Nintendo potrebbe essere basato sul processo produttivo a 8nm di Samsung, con quest'ultima che verrà utilizzata per produrre il SoC T239, basato sembra su NVIDIA Tegra (da qui la T di fronte al suffisso numerico). Il leaker Tech_Reve invece è di diverso avviso e parla di un SoC basato sul processo produttivo 7LPH, mentre altri leaker parlano di un SoC con 1280 Core CUDA, con un solo processore grafico che lavorerebbe insieme alla CPU equipaggiata con 8 core ARM Cortex A78.



In linea generale gli ultimi rumor su Nintendo Switch 2 sembrano tracciare il quadro di una console tecnicamente più avanzata rispetto al modello attuale, con supporto per il Ray-Tracing e DLSS. Sarà vero? Si è parlato anche di una tech demo di The Legend of Zelda Breath of the Wild per Switch 2 e della demo Matrix Il Risveglio in Unreal Engine 5 capace di girare sul nuovo hardware in maniera "non troppo distante" da come abbiamo visto su PlayStation 5 e Xbox Series X.