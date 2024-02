Nintendo Switch 2: sogniamo la line-up di lancio tra Mario, Zelda e grandi ritorni

Seppur ancora non annunciata ufficialmente, sembra che Nintendo abbia spostato al 2025 l'uscita di Nintendo Switch 2. La next-gen della casa di Kyoto sembra dunque ancora distante, ma ci sarebbe anche il tempo per preparare un lancio di tutto rispetto anche con grandi nomi.

Proviamo dunque a sognare la line-up di lancio di Nintendo Switch 2, tra giochi subito disponibili al day one e altri che potrebbero essere pubblicati nei mesi immediatamente successivi:

Super Mario Odyssey 2

L'ultima avventura 3D principale del baffuto idraulico risale al 2017, anno in cui Super Mario Odyssey fece il suo esordio su Switch rivelandosi uno dei suoi giochi di maggior successo. Il gioco però non ha ancora ricevuto alcun successore finora, nonostante i vari rumor sull'esistenza di Super Mario Odyssey 2 emersi nel corso degli anni. Un debutto di Switch 2 accompagnato da una nuovissima avventura tridimensionale sarebbe il modo giusto per partire con il botto, che si chiami Super Mario Odyssey 2 o in qualunque altro modo.

Un nuovo Donkey Kong

L'iconico gorilla incravattato non è protagonista di un gioco inedito ormai da un decennio: era infatti il 2014 quando Donkey Kong Country Tropical Freeze fece il suo esordio su Wii U, ma da allora il brand si è fermato senza più nessuna novità. Forse è proprio giunto il momento di riportare in scena Donkey Kong e i suoi amici, e quale modo migliore per farlo se non assieme a Switch 2?

Collection con Zelda The Wind Waker e Twilight Princess

Oltre agli inediti Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, la serie di The Legend of Zelda si è materializzata su Switch anche attraverso un remake di Link's Awakening e la Remastered i Skyward Sword, mescolando così giochi passati e presenti per soddisfare le esigenze di ogni fan del brand. Per gli inizi della prossima console Nintendo non sarebbe una cattiva idea riproporre altri classici passati come gli acclamati The Wind Waker e Twilight Princess, magari attraverso una raccolta comprensiva di entrambi i titoli riproposti nelle loro versioni HD viste su Wii U. Potrebbe essere un ottimo compromesso in attesa di nuove avventure originali pensate appositamente per Switch 2.

Il ritorno di F-Zero

Non solo brand di punta, sul prossimo hardware Nintendo potrebbe esserci spazio anche per il revival di serie ormai ferme da tempo. In tal caso F-Zero dovrebbe avere la priorità, che si tratti di un gioco del tutto nuovo o una riedizione del mai troppo lodato F-Zero GX visto su GameCube. La speranza è che lo spin-off F-Zero 99 pubblicato nel 2023 non sia un semplice caso isolato, ma un vero e proprio apripista per futuri progetti ancora più ambiziosi.

Una nuova IP

Non possono ovviamente mancare nomi nuovi di zecca su Nintendo Switch 2. La Grande N potrebbe dare vita a brand originali che offrono alla futura console una marcia in più. Per il lancio non è assolutamente da escludere l'arrivo di un gioco volto a presentare le caratteristiche peculiari della piattaforma, sulla scia di Wii Sports, Nintendo Land e 1-2-Switch visti al debutto delle precedenti console. Ma chissà, magari la casa di Kyoto vuole stupire ancora di più i suoi fan dando vita a una serie completamente nuova con idee e concept mai sperimentati con gli altri suoi franchise principali. Forza Nintendo, sorprendici!