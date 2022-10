Nintendo Switch 2, il sogno di Hideki Kamiya: 'La modalità portatile deve rimanere!'

Nonostante si rincorrano ormai da tanto tempo i rumor sull'esistenza di Nintendo Switch 2 o di un eventuale modello Pro, per adesso nulla si è concretizzato sulla prossima piattaforma Nintendo, e per il momento si può solo provare ad immaginare e fantasticare sulle sue caratteristiche.

Lo fa ad esempio Hideki Kamiya, il celebre game designer in forza a Platinum Games, nel corso di un'intervista con VGC. Kamiya ovviamente non sa nulla sulla possibile esistenza del nuovo hardware Nintendo, ma sa bene quale caratteristica vuole ci sia: la possibilità di giocare in modalità portatile, proseguendo quindi con l'impostazione ibrida introdotta da Nintendo Switch.

"In questo momento della mia vita mi è davvero difficile sedermi immobile di fronte alla TV e giocare. Preferisco personalmente sdraiarmi e giocare in modalità portatile, e mi godo ogni gioco in questo modo. E' per questo che mi piace la Switch", spiega il designer, che rivela il suo sogno per la prossima piattaforma della Grande N: "Qualunque sia il prossimo hardware Nintendo ad arrivare, spero personalmente che abbiano ancora la portabilità in modo che così possa venire incontro al modo in cui gioco, ossia da sdraiato".

Sempre nel corso della stessa intervista, alla domanda sull'obsolescenza dell'attuale Switch, Kamiya rivela quale approccio il suo team tiene con lo sviluppo delle sue produzioni: "Abbiamo l'hardware davanti a noi, e qualunque tipo di hardware sia, qualunque tipo di scenario o contesto stiamo realizzando per un gioco in quel momento, cerchiamo di dare il nostro massimo con le risorse a disposizione e ci sentiamo soddisfatti per questo".

Considerato quanto la forma ibrida ibrida sia stata apprezzata dal pubblico in questi anni, non è da escludere che la futura Nintendo Switch 2 (o qualunque sarà il suo nome) continui a seguire questa strada, per ora però si possono soltanto fare ipotesi. Secondo gli insider una nuova Nintendo Switch potrebbe arrivare entro la prima metà del 2023, ma con il totale silenzio della Grande N sul futuro delle sue piattaforme rimane per ora un'ipotesi improbabile.