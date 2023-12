Nintendo Switch 2, spot pubblicitario in lavorazione? Spunta un casting

Ormai da tanto tempo Nintendo Switch 2 è al centro di numerosi leak che sembrano rivelare un poco alla volta tutti i dettagli relativi alla prossima console Nintendo ancora non annunciata ufficialmente. E sebbene per il momento non ci siano certezze definitive, potrebbero essere già in lavorazione anche i relativi spot pubblicitari.

Di recente è stato infatti organizzato un casting call volto a cercare attori per video promozionali incentrati su "una console portatile di prossima pubblicazione". Nello specifico si cercava un maschio di età compresa tra i 30 e i 42 anni il cui personaggio si sarebbe risvegliato da un lungo coma per poi rendersi conto di come "fantastici giochi arcade" sono diventati ora molto più facili e immediati da giocare grazie al nuovo dispositivo portatile.

E' chiaro che al momento non c'è alcuna conferma sulla possibilità che possa effettivamente trattarsi di una futura pubblicità per Nintendo Switch 2, sebbene il fatto che si citi nell'annuncio una piattaforma di natura portatile potrebbe essere in linea con la prossima console della Grande N che potrebbe continuare ad essere di natura ibrida proprio come la Nintendo Switch attualmente disponibile sul mercato.

Per l'insider Nate The Hate marzo 2024 potrebbe essere il mese di annuncio di Nintendo Switch 2: che tutta la verità sulla prossima console Nintendo sia pronta ad essere svelata tra pochi mesi?