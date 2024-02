Nintendo Switch 2 supporterà gli Amiibo? Non se ne esclude l'abbandono

Gli Amiibo hanno da sempre avuto grande successo fra i videogiocatori, al punto da costringere Nintendo a produrne di nuovi per soddisfare la domanda. Sembrerebbe però che, almeno in tempi recenti, l'interesse del colosso videoludico nei confronti delle statuette stia diminuendo.

Come fanno notare anche alcuni celebri insider del mondo videoludico, Nintendo non annuncia nuovi Amiibo da un bel po' di tempo e titoli disponibili in esclusiva su Switch come Pikmin 4, Super Mario Bros Wonder, Super Mario RPG e Mario vs. Donkey Kong non hanno i loro collezionabili. Si tratta di una scelta decisamente insolita, soprattutto se consideriamo la popolarità di personaggi come Mario Elefante, mascotte del platform 2D arrivato nel 2023 la cui versione da collezione potrebbe avere un successo notevole tra gli appassionati.

L'assenza di annunci in tal senso potrebbe quindi essere un'indicazione di quello che sarà il futuro dell'azienda e, di conseguenza, della probabilità che Nintendo Switch 2 possa non godere del supporto agli Amiibo se non per i titoli dell'attuale generazione (a tal proposito, sembrerebbe che Switch 2 sia retrocompatibile).

Che sia arrivato il momento di dire addio agli Amiibo? Al momento è impossibile averne la certezza e non possiamo escludere che questi collezionabili possano tornare ancora più forti di prima nella prossima generazione, magari con nuove funzionalità.