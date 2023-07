Nintendo Switch 2 in sviluppo e COD in arrivo: l'ipotesi dal processo Microsoft vs FTC

In un revival degli anni 2015 e 2016, le indiscrezioni sulla prossima console Nintendo si fanno sempre più rumorose e diffuse, con gli appassionati che si domandano quale sarà l'erede dell'apprezzata Nintendo Switch.

Dopo aver proposto al pubblico esclusive del calibro di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom o Super Mario Odyssey, e con in cantiere il promettente Super Mario Bros Wonder, - solo per citarne alcune - la console ibrida si appresta a festeggiare nel marzo 2024 il suo settimo anniversario. Sembra dunque ragionevole immaginare che in quel di Kyoto ci si stia preparando al debutto di una nuova console, circostanza che peraltro ha trovato apparente conferma nel corso della causa legale che ha visto scontrarsi Microsoft e la Federal Trade Commission USA.



Nel pronunciare il verdetto finale, la giudice Jacqueline Corley ha accennato ad alcuni contenuti parte dell'accordo su COD siglato da Microsoft e Nintendo nel febbraio di quest'anno. Nel documento, che impegna il colosso di Redmond a portare la serie di Call of Duty su hardware di Kyoto per i prossimi dieci anni, si fa infatti riferimento al futuro arrivo dello shooter su di un "modello di Switch attualmente in sviluppo". Visto il lungo periodo temporale preso in analisi dall'accordo, l'inclusione di tale specifica non sorprende eccessivamente, anche se il tutto parrebbe suggerire che il lancio della misteriosa Nintendo Switch 2 potrebbe essere relativamente vicino.