Nintendo Switch 2 uscirà nel 2025? Gli ultimi leak mettono in dubbio il lancio a fine 2024

I dubbi sull'uscita di Switch 2 a fine 2024 sollevati dalle dichiarazioni dei vertici di Nintendo sul successo inarrestabile di Switch e l'aumento delle previsioni di vendita nel corso dell'attuale anno solare trovano un'ulteriore conferma (seppure ufficiosa) da parte di diversi sviluppatori anonimi.

Il giornalista brasiliano Pedro Henrique Lutti Lippe di OX do Controle afferma infatti di aver ricevuto da ben cinque fonti separate la conferma ufficiosa della decisione, da parte di Nintendo, di far slittare 'internamente' la finestra di commercializzazione di Switch 2 dalle vacanze natalizie del 2024 ai primi mesi del 2025.

Il redattore della testata videoludica brasiliana riferisce che le fonti anonime da lui interpellate starebbero sviluppando dei videogiochi per Nintendo Switch 2 destinati a vedere la luce in coincidenza del lancio della console nextgen della casa di Kyoto. Le anticipazioni del giornalista brasiliano vengono corroborate dalla redazione di VGC, con ulteriori due sviluppatori anonimi che sostengono di aver ricevuto indicazioni sull'uscita dei loro giochi di lancio per Switch 2 "nel primo trimestre del 2025".

Pur senza essere stata ancora annunciato, il lancio a Natale di Switch 2 era dato per scontato da Reuters e da altri addetti al settore, e questo a prescindere dalla volontà esplicitata a più riprese dagli stessi dirigenti della casa di Kyoto di non ostacolare l'ancora elevatissima domanda di console e giochi per l'attuale famiglia di console Switch. Restiamo quindi in attesa di un commento ufficiale da parte del colosso videoludico giapponese e, come sempre, vi invitiamo a prendere con le pinze queste indiscrezioni e a considerarle come tali.