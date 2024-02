Nintendo Switch 2 userà le nuove microSD Express velocissime di Samsung?

Samsung ha presentato una nuova linea di schede microSD da 256GB basate sulla tecnologia SD Express e capaci di trasferire dati ad una velocità quattro volte superiore rispetto alle schede di memoria attualmente in commercio.

Queste schede hanno una velocità in lettura potenziale di 800 MB al secondo e, sottolinea Samsung, garantiscono performance "simili a quelle di un SSD" risultando perfette per i moderni dispositivi e per le esigenze quotidiane personali e professionali.

Samsung evidenzia come "lo sviluppo di questo prodotto sia il risultato di una collaborazione di successo con un cliente, che ha richiesto un prodotto personalizzato." Secondo molti il cliente in questione sarebbe proprio Nintendo, con Samsung che avrebbe sviluppato queste microSD velocissime su richiesta della casa di Kyoto, presumibilmente per l'utilizzo come media sulla prossima console della compagnia.

Si tratta però solamente di una speculazione e Samsung non ha confermato il nome del suo cliente, che rimane al momento ancora misterioso. Le nuove memorie microSD Express verranno commercializzate a partire dalla fine dell'anno e quindi giusto in tempo per il lancio di Nintendo Switch 2 idealmente atteso nei primi mesi del 2025 dopo aver subito un rinvio interno rispetto al debutto inizialmente fissato per gli ultimi mesi di quest'anno, secondo alcuni rumor.