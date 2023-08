Nintendo Switch 2 utilizzerà le cartucce come Switch 1?

Ad oltre sei anni dal debutto di Nintendo Switch, i tempi per un'erede appaiono decisamente maturi. Ne sono convinte anche alcune fonti autorevoli come VGC ed Eurogamer, che in questi giorni stanno facendo sognare i giocatori della Grande N con delle anticipazioni su quella che parrebbe essere Nintendo Switch 2.

Se avete cliccato su questa notizia o siete giunti fin qua per altre vie, è perché volete sapere se Nintendo Switch 2 continuerà ad utilizzare le cartucce come la console che l'ha preceduta. Fermo restando che al momento non c'è nulla di ufficiale, dobbiamo necessariamente limitarci a fare il punto sui rumor condivisi finora.

Nintendo Switch 2 utilizzerà le cartucce?

Senza altri giri di parole giungiamo al punto: i report di VGC ed Eurogamer concordano sulla questione e descrivono Nintendo Switch 2 come una console munita di lettore di cartucce, esattamente come Nintendo Switch, scartando dunque l'ipotesi only digital. Sebbene il mercato abbia ormai imboccato la direzione del digitale, pare che la casa di Kyoto non voglia abbandonare il caro vecchio supporto fisico, per la gioia dei collezionisti e dei tanti giocatori ancora affezionati al mercato retail.

Come la Nintendo Switch, anche la nuova console dovrebbe offrire una memoria flash interna. In questi giorni si sta parlando addirittura di 512 GB di spazio d'archiviazione, un quantitativo ben maggiore dei 32 GB di Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite, e dei 64 GB di Nintendo Switch OLED. A mettere in giro questo rumor è stato Nate the Hate, una fonte sicuramente meno autorevole di VGC ed Eurogamer, dunque è ancora tutto da vedere.

Come sarà Nintendo Switch 2?

Secondo le fonti di VGC e Eurogamer, Nintendo Switch 2 sarà una console ibrida esattamente come Switch 1, prestandosi dunque sia ad essere posizionata in salotto, sia ad essere portata in giro. Il lancio dovrebbe avvenire nel corso della seconda metà del 2024, mentre l'annuncio potrebbe avvenire già quest'anno. I tempi appaiono plausibili, anche perché secondo qualcuno gli sviluppatori avrebbero già ricevuto i dev-kit di Switch 2. Nate the Hate, dal canto suo, ha aggiunto che lo schermo dovrebbe essere LCD e misurare 8 pollici. Non si hanno certezze sulla presenza o meno della funzione di retrocompatibilità, dal momento che le fonti interpellate si sono espresse in maniera discordante.

Restiamo in attesa di notizie di Nintendo, dal momento che - ci teniamo a ribadirlo - tutte queste informazioni provengono da fonti non ufficiali, seppur generalmente ritenute affidabili.