Nintendo Switch 2 verrà annunciata a breve? Jeff Grubb sa qualcosa ma non vuole parlare

Durante l'ultima puntata del suo podcast, Jeff Grubb ha commentato i rumor sull'imminente presentazione di Nintendo Switch 2, secondo alcune voci la nuova console della casa di Kyoto verrà annunciata alla Gamescom questo mese... ma sarà vero?

Grubb fa capire di sapere qualcosa a riguardo ma di non volersi sbilanciare, limitandosi a dichiarare che il rumor in questione è in linea con quanto ha sentito nei mesi scorsi, ovvero una presentazione di Nintendo Switch 2 sarebbe effettivamente in programma nella seconda metà dell'anno, presumibilmente in estate o alla fine dell'estate/inizio dell'autunno.

Non ci sono conferme riguardo un effettiva presenza di Switch 2 alla Gamescom, c'è da dire però che dopo tanti anni la compagnia ha deciso di tornare alla fiera tedesca per mostrare i prossimi giochi della lineup Nintendo Switch come Super Mario RPG e Super Mario Bros Wonder, e chissà che non possa scapparsi anche la sorpresa con la conferma dell'esistenza del successore di Switch.

Secondo gli ultimi rumor, Nintendo Switch 2 avrà uno schermo LCD da 8 pollici con 512GB di memoria, alcuni studi di sviluppo sono già in possesso dei dev kit della nuova console Nintendo e i giochi di lancio sarebbero in fase di produzione, non ci sono però dettagli si quali team abbiano avuto effettivamente accesso ai kit di sviluppo. Tra poche settimane probabilmente ne sapremo di più.