Nintendo Switch 2 verrà svelata in prossimità del lancio, non con due anni di anticipo

Mentre continuano a rincorrersi dei rumor sull'esistenza e sulle tempistiche di lancio di Nintendo Switch 2 (o qualsiasi altro sarà il nome dell'erede dell'ibrida), c'ha pensato la stessa casa di Kyoto a parlare, seppur indirettamente, della console, invitando la propria utenza a pazientare e a non aspettarsi annunci prematuri.

L'esistenza di Nintendo Switch, se ben ricordate, è stata svelata al mondo con ben due anni di anticipo rispetto al lancio effettivo. Era il marzo del 2015 quando la casa di Kyoto ha confermato di essere al lavoro su una nuova console, limitandosi a contrassegnarla con il nome in codice "NX" e mantenendo il più stretto riserbo su tutti gli altri dettagli che la riguardavano. L'annuncio della finestra di lancio è poi arrivato nell'aprile del 2016, mentre la presentazione ufficiale delle caratteristiche della console si è svolta a ottobre del 2016, cinque mesi prima del debutto sul mercato avvenuto a marzo 2017.

L'erede dell'ibrida, che stiamo chiamando per comodità Nintendo Switch 2, non è ancora stata annunciata. Dobbiamo aspettarci anche stavolta un lasso temporale di due anni dalla conferma della sua esistenza al lancio? La risposta, arrivata per bocca del Presidente Shuntaro Furukawa in persona, è no. Nintendo Switch 2, a differenza della console che l'ha preceduta, verrà confermata e distribuita in una lasso temporale più ristretto.

Durante la recente riunione con gli azionisti, il Presidente ha spiegato che l'annuncio di Nintendo Switch "coincise con l'annuncio della partnership con DeNA per lo sviluppo di giochi per smartphone e il supporto del nuovo sistema del Nintendo Account", dunque la Gran N si sentì in dovere di rassicurare i propri giocatori facendo capire loro che, nonostante i nuovi piani per il mobile, "il focus principale rimaneva il segmento console".

Il timing dell'annuncio dell'annuncio di Nintendo Switch è stato dunque figlio di una condizione molto particolare, che attualmente non sussiste. Alla luce di ciò, dobbiamo aspettarci un lasso temporale ben più ristretto tra la conferma dell'esistenza della console e il suo arrivo nei negozi, che a quanto pare non si verificherà prima di marzo 2024.