Nintendo Switch 2: la versione all digital non sarà retrocompatibile?

Secondo quanto riferito da una fonte di Shpeshal Nick, Nintendo avrebbe in programma di lanciare due versioni di Nintendo Switch 2, uno dei modelli in questione non sarà però retrocompatibile in alcun modo con i giochi Switch.

A quanto pare il modello only digital non supporterà i giochi di Nintendo Switch in alcun modo, nemmeno quelli acquistati in formati digitale su eShop. Lo stesso Nick si dice piuttosto stupito di questa affermazione e alza un sopracciglio di fronte al report della sua fonte, dal momento che seppur questo modello non avrà il supporto per le cartucce, i giochi in formato digitale potrebbero essere comunque resi compatibili senza troppe difficoltà.

Al momento la situazione non è chiara, secondo un report a settembre 2024 usciranno due modelli di Switch 2, uno con slot di cartucce e l'altro solamente digitale, con prezzi a partire da 399 dollari. Nintendo non ha mai annunciato niente di tutto questo e in realtà la casa di Kyoto non ha di fatto nemmeno mai confermato l'uscita di Nintendo Switch 2 nel corso del 2024.

