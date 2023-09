Nintendo Switch 2 sempre più vicina: ancora rumor sulle caratteristiche hardware

I report su di una presentazione a porte chiuse di Nintendo Switch 2 alla Gamescom hanno improvvisamente inondato il palco dell'attualità videoludica, con diverse fonti già pronte a offrire indiscrezioni sul futuro hardware Nintendo.

A stretto giro rispetto alle anticipazioni che vorrebbero Nintendo Switch 2 pronta a supportare Ray Tracing e Unreal Engine 5, dal Brasile arrivano ulteriori rumor. Questa volta la fonte è Universo Nintendo, portale videoludico specializzato nelle novità in arrivo in quel di Kyoto. Stando alla redazione della testata latinoamericana, la futura console ibrida sarebbe effettivamente progettata per supportare le tecnologie di sviluppo più recenti.

Nello specifico, si parla di una Nintendo Switch 2 con una RAM da 12 GB, perfettamente in grado di supportare l'utilizzo del Ray Tracing. Stando a quanto riferito da Universo Nintendo, l'hardware giapponese sarebbe stato di recente utilizzato per presentare una tech demo, con tanto di supporto alla versione 3.1 del DLSS di NVIDIA. In precedenza, altre fonti avevano parlato di DLSS 3.5.



Inutile dire che al momento tali indiscrezioni vanno interpretate con la dovuta cautela: da Nintendo non sono infatti giunte comunicazioni ufficiali in merito alla futura erede di Nintendo Switch, con l'attuale hardware che si prepara anzi ad accogliere l'atteso Super Mario Bros Wonder.